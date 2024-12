Mulher acusada de matar a própria mãe de 81 anos é presa no Rio

Uma mulher foi presa na noite deste sábado (28) depois que sua mãe, de 81 anos, foi encontrada morta a facadas dentro da casa onde viviam. O crime aconteceu na Taquara, Zona Oeste do Rio. A filha é acusada de ter cometido o crime durante a semana e abandonado o corpo no imóvel. A Polícia Civil investiga o caso.

Identificada como Lucy Lima Coutinho, a idosa era costureira e sofria de Alzheimer, de acordo com relatos. Segundo a Polícia, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após sentirem um forte odos vindo do imóvel. No local, os agentes encontraram o corpo, que aparentava estar morto há pelo menos quatro dias.

Investigações preliminares indicam que a filha enfrenta problema psicológicos. Além da idosa, ela é acusada de ter golpeada uma cachorra que vivia com elas no imóvel. A motivação do crime ainda está sendo investigada. A mulher foi levada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que registrou o caso. O corpo da vítima foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) da Leopoldina.