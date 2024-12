Quadro de jovem baleada pela PRF passa de gravíssimo para grave

A jovem Juliana Leite Rangel, baleada pela Polícia Rodoviária Federal na última terça-feira (24), teve uma leve melhora em seu quadro de saúde. Segundo a equipe do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, o estado da jovem foi passou de gravíssimo para grave. Apesar disso, a situação segue bastante delicada e, de acordo com o boletim médico deste domingo (29), ela permanece entubada.

Segundo o boletim, a medicação de efeito vascular já pôde ser suspensa com a melhora no quadro. "A direção do HMAPN informa que o quadro ainda é delicado, mas já permitindo redução de sedação para avaliação de estímulos neurológicos. Ainda não é possível avaliação completa de nível de consciência e nem avaliar possíveis sequelas. A paciente segue internada no CTI da unidade, em ventilação mecânica e acompanhada pelo serviço de neurocirurgia, em conjunto com equipe multidisciplinar", afirma, em nota, a unidade.

Relembre o caso:

Juliana estava passando pela rodovia BR-040, a Washington Luís, a caminho da casa de familiares em Niterói, quando foi atingida por disparos de agentes da PRF que realizavam operação na altura de Duque de Caxias. Ela estava em um carro com a família. Segundo o pai da vítima, que conduzia o veículo, ele estava sinalizando a parada após ouvir a viatura quando os agentes iniciaram os disparos.

Agentes acusados de envolvimento no caso foram afastados pela corporação e o caso é acompanhado pela Corregedoria Geral da PRF, em Brasília.