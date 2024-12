Policial militar é baleado em troca de tiros na Avenida Brasil

Um confronto entre policiais e criminosos, na Avenida Brasil, próximo ao bairro São Cristóvão, no Rio de Janeiro, deixou um policial militar ferido na noite deste sábado (28).

Segundo nota oficial da corporação, agentes do Quarto Batalhão patrulhavam a via quando se depararam com um carro em chamas. Ao se aproximarem para conferir a situação, os policiais foram surpreendidos por três bandidos armados.

A situação resultou em uma troca de tiros, que terminou com um dos policiais baleado. Apesar dos disparos, os bandidos conseguiram fugir.

Os policiais apreenderam um fuzil que estava com os bandidos. As primeiras informações indicam que os suspeitos seriam traficantes envolvidos em um confronto anterior no Morro dos Macacos, localizado em Vila Isabel, e estavam fugindo no momento em que o veículo pegou fogo.

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do policial baleado. O caso está sendo investigado, e as buscas pelos criminosos continuam.