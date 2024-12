Trio é preso por furtar mais de 800 barras de chocolate em Niterói

Três pessoas foram presas, entre elas duas mulheres, por furto na noite de sábado (28), em Piratininga, Niterói. O grupo foi abordado pela Polícia Militar na Rua Professor Sylvio Pires de Mello, após denúncias sobre movimentações suspeitas na frente das Lojas Americanas, na Avenida Central.

Os acusados de 21, 35 e 22 anos, possuem passagens anteriores pela polícia por crimes como furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo Honda City prata utilizado pelo trio 804 barras de chocolate, avaliadas em R$ 5.698,16, além de quatro desodorantes em spray. Questionados, os acusados confessaram que estavam furtando mercadorias em lojas Americanas ao longo do trajeto entre São João de Meriti e Niterói, com a intenção de revender os produtos em uma banca de rua.

Veículo usado no crime | Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança das lojas na Avenida Central e no Itaipu Multicenter confirmaram a atuação dos suspeitos no momento dos crimes.

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu), onde o trio foi autuado em flagrante por furto e permanece preso à disposição da Justiça.