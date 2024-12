Cuidados essenciais para proteger os pets durante as festas de fim de ano; Confira!

O Réveillon pode não ser tão divertido para os animais de estimação. Desde os convidados até os fogos de artifício, muitos aspectos das festas de fim de ano podem representar riscos para os pets.

O veterinário Gustavo Xavier alerta os tutores sobre a importância de cuidar de seus bichinhos durante as confraternizações, levando em consideração as necessidades especiais de cada um.

“Cada animal é único, por isso não existem soluções totalmente eficazes para todos, mas algumas técnicas podem ajudar bastante. Esses procedimentos só funcionam quando aplicados na presença dos tutores, como chamamos os donos de pets”, ressalta o especialista.

Além dos fogos de artifício, que são um dos maiores causadores de estresse nos animais, há outros riscos presentes nas festas de fim de ano que podem afetar a saúde e o bem-estar dos pets. O veterinário destaca que a conscientização e os cuidados adequados podem evitar situações traumáticas e garantir uma virada de ano tranquila para os animais de estimação.

Principais Riscos para os Pets e Cuidados Necessários

O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), Diogo Alves, explicou que, para muitos animais, a reação aos fogos de artifício inclui tremores, tentativas de fuga, latidos excessivos, aumento da frequência cardíaca e, em casos mais graves, desorientação, o que pode resultar em acidentes. Por isso, é fundamental seguir algumas orientações, como criar um ambiente tranquilo dentro de casa, onde o pet possa se sentir seguro. É recomendável colocar objetos familiares, como a caminha, brinquedos e um pano com o cheiro do responsável, para proporcionar conforto. Manter as janelas e cortinas fechadas também ajuda a reduzir o impacto do barulho externo. Música relaxante ou o som da televisão em volume moderado podem ser eficazes para distrair o animal.

1. Fogos de Artifício

A noite da virada pode ser um pesadelo para muitos cães devido ao estresse, nervosismo e medo causados pelos fogos de artifício. O barulho excessivo pode desencadear reações de pânico nos animais, que podem se desesperar, fugir ou até se machucar. Embora existam fogos de artifício silenciosos, os modelos tradicionais ainda são amplamente utilizados e causam grande desconforto aos pets.

Se o animal escapar, é essencial que ele esteja com identificação atualizada, incluindo nome e contato do responsável. Para pets com alta ansiedade, o médico veterinário pode recomendar técnicas ou medicações específicas. Os responsáveis nunca devem forçar os animais a enfrentar seus medos ou ficar ao ar livre durante os fogos. Práticas como a "técnica do pano" ou "enfeixamento" podem ajudar, mas devem ser feitas com orientação profissional, afirmou Diogo Alves.

Para minimizar os danos, o ideal é manter os animais em um local seguro e familiar. Esse espaço deve incluir a cama e os brinquedos do pet, além de garantir acesso a comida e água. Também é importante escolher um ambiente da casa onde o barulho seja mais abafado, mantendo janelas e portas fechadas para evitar que os pets escapem ou se machuquem. As portas de vidro são recomendadas, pois, ao contrário das grades de ferro, evitam que os pets se machuquem ou fiquem presos. A prevenção é sempre a melhor opção para evitar estresse e traumas nos animais.

2. Outros perigos comuns

As festas de fim de ano são momentos de celebração, mas também podem representar sérios riscos para a saúde dos animais de estimação. Barulhos intensos, alimentos inadequados e o excesso de estímulos típicos dessa época podem causar estresse, intoxicações e até emergências de saúde.

Além dos fogos de artifício, é importante que os donos fiquem atentos à ingestão de alimentos perigosos, como chocolate, uvas-passas e pratos gordurosos, que são comuns nas festividades. Também é preciso ter cuidado com enfeites decorativos, que podem ser ingeridos pelos pets ou provocar acidentes, como choques elétricos.

Leia também!

Filhos de Flordelis podem ser despejados de casa em Niterói por dívidas de R$ 600 mil

Jovem é morto e outro fica ferido no Morro do Galão, em São Gonçalo



Ambiente seguro

Muitas pessoas não estão cientes dos perigos que as festas de fim de ano representam para os animais. Por isso, é fundamental que os médicos-veterinários aproveitem as consultas de rotina e seus canais de comunicação para orientar os donos sobre os riscos dessa época.

“Criar um espaço seguro para os pets durante os momentos de maior agitação é de extrema importância para os animais nesse momento vulnerável; torne o local confortável e tranquilize o seu pet para evitar estresse que pode levar a uma crise de ansiedade”, afirma Dra. Luciana Golinelli, coordenadora de veterinária da Universidade Salgado de Oliveira.

Para engajar os tutores de forma eficaz, os veterinários podem colocar cartazes informativos nas clínicas, criar conteúdo educativos para redes sociais, fornecer folhetos ou guias digitais com orientações claras e incluir dicas durante as consultas ao longo de dezembro.

“Dar remédio para o animal com o objetivo de acalmá-lo pode ser perigoso, especialmente se não for feito sob orientação veterinária. Alguns remédios humanos, como ansiolíticos e sedativos, podem ser tóxicos para os animais. Mesmo medicamentos para animais de estimação, quando administrados de forma incorreta ou sem a dosagem correta, podem causar sérios problemas de saúde”, alerta a veterinária.

Durante as festas de fim de ano, os animais, especialmente os gatos, podem se tornar mais agressivos do que o normal. Para evitar esse comportamento, é importante não os sobrecarrega-los com visitas e a presença de muitas pessoas desconhecidas, já que isso pode causar medo e fazê-los se sentir acuados.

Alimentos Perigosos para os Pets

Segundo a Dr. Luciana, os alimentos típicos das festas de fim de ano, como panetones, chocotones, doces, nozes e outros itens consumidos nessa época, podem ser extremamente perigosos para os pets. Esses alimentos são altamente tóxicos e podem causar intoxicação alimentar, dificuldades respiratórias e outros problemas graves de saúde.

Exemplos de alimentos comuns em festas de fim de ano que são altamente tóxicos para os pets incluem:

• Chocolate (chocotone, bombons, sobremesas em geral)

• Uva e uvas-passas (panetone, arroz com uvas-passas)

• Comidas temperadas com alho e cebola

• Bebidas alcoólicas

Sob supervisão de Marcela Freitas