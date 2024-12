Tiroteio no Morro dos Macacos deixa moradores assustados durante operação policial

Um intenso tiroteio no Morro dos Macacos, na Vila Isabel, Zona Norte, na manhã deste sábado (28), deixou os moradores assustados. Desde as primeiras horas do dia, está em andamento uma operação na região e no Morro São João, no Engenho Novo, com a participação de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 6º BPM (Tijuca).

Até o momento, a operação resultou na prisão de sete pessoas, além da apreensão de dois fuzis, três pistolas, uma luneta de fuzil, sete carregadores de diversos calibres, três rádios transmissores, munições de vários calibres e drogas. O material e os presos foram conduzidos à 20ª DP (Vila Isabel). De acordo com a Polícia Militar, o patrulhamento na localidade será reforçado durante o dia.

Em meio às trocas de tiros, os moradores alertam sobre a situação. "Bope nos acessos do Morro dos Macacos à Vila Isabel. Muitos disparos estão sendo ouvidos. Galera da região, atividade", disse um morador. Outro comentou: "Helicóptero já está sobrevoando o Morro dos Macacos às 7h30 da manhã". Além dos helicópteros mencionados pelos moradores, blindados do Bope trafegam pela parte baixa da comunidade.

As várias trocas de tiros ocorreram durante uma tentativa de expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV), liderada por criminosos do Morro do São João, no Engenho Novo. Nesta sexta-feira (27), um dia depois de a facção CV alegar ter invadido toda a comunidade, foi divulgado um segundo vídeo nas redes sociais. Na gravação, é possível ver os criminosos fortemente armados na varanda de uma residência.