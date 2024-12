Turista argentino morre em colisão de lanchas em Angra dos Reis

Duas lanchas colidiram na manhã desta sexta-feira (28), na Praia do Dentista, localizada na Ilha da Jipóia, em Angra dos Reis, na Costa Verde. O acidente resultou na morte de um turista argentino e deixou mais três pessoas feridas, sendo dois argentinos e um morador de Angra. As vítimas estão internadas no Hospital Geral da Japuíba e, até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde delas. O caso está sendo investigado pela Capitania dos Portos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Angra foi acionado para atender a um acidente náutico por volta das 11h41. As vítimas foram resgatadas pelas equipes de emergência.

Leia também:

PM apreende farta quantidade de drogas e detém criminosos em Três Rios

Andressa Urach revela encontros com famosos, incluindo Neymar Jr.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) foi acionada para o local do acidente. Segundo o comunicado, “não foram constatados indícios de poluição hídrica nem riscos à segurança da navegação”. A Marinha também expressou solidariedade aos familiares do turista falecido.