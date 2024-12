Homem ataca ex com pelo menos 10 facadas na rua em Petrópolis

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada por um ex-companheiro no meio da rua em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O crime aconteceu no início da semana; o suspeito foi capturado pela Polícia Civil na última quinta-feira (26). Segundo a 105ª DP (Petrópolis), a mulher foi atingida por pelo menos dez facadas e segue internada por conta dos ferimentos, com quadro estável.

Imagens de câmeras de segurança no bairro Batallard mostram o momento em que o suspeito é visto saindo de um veículo com uma faca na mão e correndo atrás da mulher. Um pedestre que estava no local tenta deter o suspeito, mas não consegue e o homem alcança a vítima, a derruba e começa a esfaqueá-la. Em seguida, o acusado foge. Confira:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Leia também:

➢ Procuradores de Saquarema são investigados por desvio de R$ 116 mil de verba pública

➢ Esposa expõe traição de pastor e caso viraliza nas redes sociais

A mulher foi hospitalizada em uma unidade de saúde da região, não divulgada. Após realizar buscas na região, agentes da 105ª DP localizaram o acusado nesta quinta (26) no bairro Pedras Brancas. Ele já tinha passagens por tráfico e uso de drogas, além de resistência à prisão, segundo a Polícia. O crime segue sendo investigado e a vítima deve prestar depoimento na unidade após receber alta hospitalar.