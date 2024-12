Dupla com arma de gel assusta motoristas na Avenida Brasil; vídeo

Um registro de dois jovens ostentando armas enquanto trafegam pela Avenida Brasil, no Rio, chamou a atenção dos internautas na última sexta (27). As imagens, flagradas durante o dia na movimentada via da Capital, mostram um homem e uma mulher com os troncos para fora de um carro, empunhando o que aparentam ser armas de gel enquanto atravessam a via. Confira:





O momento assustou motoristas, que não sabiam se as armas eram verdadeiras ou simulacros. "Quando dá para perceber se é ou não é uma arma de gel bem; e quando não dá? Caixão e vela preta", escreveu um internauta, em reação ao vídeo. Procurada, a Polícia Militar não respondeu se foi acionada até a publicação desta notícia.

A comercialização de armas de gel para fins recreativos não é considerada ilegal no Rio, desde que a réplica tenha características que deixem claro não se tratar de uma arma, como a ponta laranja no cano da réplica. Apesar disso, o equipamento não é considerado um brinquedo, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e sua venda é proibida para menores de idade.