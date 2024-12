Moradora enfrenta seis meses sem abastecimento de água na Covanca

Uma moradora da Travessa Ana de Moraes, no bairro Covanca, está sem abastecimento de água há mais de seis meses devido a perfurações realizadas na rua pela concessionária Águas do Rio. Segundo ela, apesar de várias visitas de equipes ao local, os funcionários apenas tiram fotos do buraco aberto na calçada e não retornam para concluir os reparos.

A moradora, Ígila Vieira dos Santos, de 63 anos, relata que os problemas começaram quando equipes da Águas do Rio realizaram perfurações em sua calçada e danificaram os canos de água e esgoto. “Fizeram um buraco enorme, furaram o cano de água e esgoto. Há seis meses não recebo água da rua na minha torneira”, disse.

Para suprir a falta de água, Ígila busca alternativas improvisadas. “Pegamos água com garrafas pet e outros recipientes maiores na casa de familiares a dois quarteirões da minha residência para beber e tomar banho. Também levo roupas sujas para lavar na casa dela ou na casa da minha filha, que fica a um quilômetro daqui”, contou.

Questionada, a concessionária Águas do Rio afirmou que enviaria uma equipe nesta sexta-feira (27) para solucionar o problema. A empresa reforçou que está à disposição dos clientes pelo telefone 0800 195 0 195, que atende ligações e mensagens via WhatsApp.

Na tarde de sexta-feira (27), equipes estiveram no local e realizaram os reparos necessários para reabastecer a residência. No entanto, segundo a moradora, a promessa de retorno no sábado (28) para fechar o buraco não foi cumprida até o momento.