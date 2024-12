Mais de dez motos são apreendidas em operação em São Gonçalo

Ação da PM com o Sentran aconteceu na Avenida Jornalista Roberto Marinho - Foto: Divulgação

Mais de 60 motocicletas foram abordadas durante uma operação da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Transportes (Sentran) de São Gonçalo nesta sexta (27), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Colubandê. Dez delas foram removidas ao pátio pelos agentes após a ação, que é parte da Operação Força Total.

Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), 61 motocicletas. Treze condutores foram autuados no local por infrações de trânsito. Além disso, dez veículos foram apreendidos por irregularidades. A ação aconteceu após um 'rolêzinho' irregular de motociclistas na região. O objetivo da operação, de acordo com a PM, é reduzir os índices criminais na área e combater crimes cometidos com motocicletas.

