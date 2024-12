Entregadora esfaqueia grávida 14 vezes após não gostar de gorjeta

Uma entregadora de 22 anos ficou furiosa com uma gorjeta de US$ 2 (cerca de R$ 12) que recebeu de uma cliente que, num ataque de fúria, esfaqueou a outra mulher 14 vezes.

O incidente ocorreu na noite do último domingo (22/12) em Kissimmee (Flórida, EUA). A vítima, que estava com o namorado e a filha, de 5 anos, num motel à beira de uma estrada, havia pedido uma torta. Ao receber o pedido, a cliente deu a Brianna Alvelo a gorjeta pelo pedido de US$ 33 (R$ 205).

O "valor baixo" deixou Brianna furiosa. Uma hora e meia depois, ela voltou ao motel com um homem mascarado. Ao abordar a grávida, a entregadora desferiu os golpes com a faca. De acordo com os registros policiais obtidos ​​pela NBC, a vítima tentou proteger sua filha pequena dos intrusos armados e foi atingida nas costas pela dupla. Ela ainda teve o seu celular destruído.

A dupla de criminosos fugiu do local em seguida. Ao ser levada para hospital, a vítima descobriu que estava grávida. Sua condição é estável. O bebê foi preservado do ataque. No dia seguinte, Brianna foi presa. O cúmplice, ainda não identificado, continua foragido.

A entregadora foi indiciada por tentativa de homicídio, invasão de domicílio com arma de fogo, agressão e sequestro, sem direito a fiança.