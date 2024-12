Funcionária dos Correios morta em acidente em São Gonçalo será sepultada neste sábado (28)

"Ela era uma pessoa alegre, a caçula de quatro irmãos. Faria aniversário agora, dia 5 de janeiro. Antes de ela ir trabalhar, nós nos vimos. Ela entregou fraldas para presentear minha netinha, que vai nascer. Parece que a ficha de ninguém caiu ainda. Eu não estou acreditando." Emocionada, essas foram as palavras de uma das cunhadas de Janaina Cardoso, de 44 anos, que morreu depois de bater a cabeça na quina de um estabelecimento, em um acidente de motocicleta, na tarde desta quinta-feira (26), na Estrada Raul Veiga, em São Gonçalo.

Janaina era casada há 18 anos e deixou um filho de 13 anos. Moradora de Santa Izabel e funcionária dos Correios, onde trabalhava há 21 anos como carteiro no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD), no Zé Garoto, em São Gonçalo, ela estava acostumada a fazer o trajeto de motocicleta.

Funcionária dos Correios morre em acidente de moto, no Raul Veiga, em São Gonçalo

"Ela estava acostumada a andar de moto, nunca andava em alta velocidade e estava sempre de capacete. Mas, ainda assim, não foi suficiente. Ela bateu a cabeça e o capacete não foi capaz de segurar o impacto da batida", contou Genival Nascimento, de 53 anos, marido de Janaina.

Genival, que estava no Instituto Médico Legal (IML) acompanhado dos cunhados aguardando a liberação do corpo de Janaina, falou também sobre o que soube do acidente.

"Ela estava seguindo na mão dela, quando o mototaxista vinha da direção do Jóquei e bateu. Ele chegou a ser levado para a delegacia, prestou depoimento e saiu", contou o viúvo, que atua como encarregado de obras.

Por serem Testemunhas de Jeová, a família não comemora aniversários, mas o falecimento de Janaina tão perto da data despertou ainda mais emoção na família.

Janaina será sepultada no Cemitério Parque da Paz, às 11h30 deste sábado (28).