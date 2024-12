Acusado de aplicar golpe em idosos no banco é preso no Rio

Um homem acusado de aplicar golpes financeiros em idosos em agências bancárias do Rio foi capturado pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27). Identificado como Raphael Faria de Santana, o suspeito estava foragido e foi encontrado pelos policiais na Tijuca, Zona Norte da capital. Um outro homem, apontado como comparsa do suspeito, foi preso no mês passado.

O prejuízo total provocado pelos suspeitos ainda está sendo investigado. As investigações apontam que, apenas em 2023, Raphael teria sido responsável por roubar mais de 100 mil reais de clientes em apenas uma agência bancária. Os crimes costumavam acontecer em Jacarepaguá, na Zona Oeste da Capital, segundo a Polícia.

De acordo com a 41ª DP (Tanque), a dupla costumava abordar as vítimas fingindo oferecer ajuda aos idosos que realizavam operações em caixas eletrônicos. Após o idoso colocar a senha para efetuar a operação, o outro suspeito, identificado como David Francisco Soares, distraía as vítimas enquanto Raphael fingia resolver um erro no terminal de autoatendimento.

David foi encontrado pela Polícia Civil em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, no último mês de novembro. Raphael foi encontrado pelos policiais da 41ª DP enquanto saía de casa, nessa manhã. Ele é investigado por diferentes inquéritos, segundo a Polícia, e foi levado para uma unidade dos sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.