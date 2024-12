Polícia Federal realiza ação contra desvio de verbas da saúde em Paraty

Os integrantes do esquema de desvio de verbas seriam servidores públicos que recebiam pagamentos indevidos - Foto: Divulgação

Os integrantes do esquema de desvio de verbas seriam servidores públicos que recebiam pagamentos indevidos - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Paraty, na Costa Verde. O objetivo da Operação Cashback é desarticular um esquema de desvios de verbas públicas em contratos, totalizando mais de R$ 40 milhões da prefeitura. De acordo com as investigações, as irregularidades ocorrem desde a pandemia da Covid-19.

Os integrantes do esquema de desvio de verbas seriam servidores públicos que recebiam pagamentos indevidos. O Tribunal Regional Eleitoral foi o responsável por expedir os mandados de prisão. A Justiça determinou algumas medidas a serem cumpridas, como o afastamento dos investigados da função pública, a proibição de contratar com o poder público e o congelamento de bens.

Dentre os crimes que os investigados poderão responder estão: crimes eleitorais, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação com superfaturamento, além de direcionamento do certame.