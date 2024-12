Ação da polícia resgata refém do 'tribunal do tráfico' na Favela do Caju no dia de Natal, no Rio

Um refém prestes a ser executado pelo “Tribunal do Tráfico” foi resgatado na Favela do Caju, Zona Portuária da capital, por equipes da Polícia Civil do Rio A ação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência e execução tática, conduzido pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) em conjunto com o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Durante a operação, um criminoso, que resistiu à ação policial, foi alvejado pelas equipes da CORE. Além disso, um fuzil foi apreendido. Com base em informações precisas, as equipes identificaram o local e o momento exato em que o crime seria consumado. A operação foi planejada e executada, culminando no salvamento da vítima e na interrupção da ação criminosa.

