Presidente do Fluminense reforça objetivo de transformar o clube em SAF

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, escreveu uma carta para os sócios do clube. Nela, o mandatário reafirma seu desejo em transformar o clube em uma SAF. No dia 16 desse mês, ele deu uma entrevista em que afirma que busca um investidor que compre o futebol tricolor e não descartou ser CEO.

Na carta direcionada aos torcedores do Flu e que foi divulgada pelo clube, Mário disse que sua missão principal é reconstruir o Tricolor: "A missão que me foi dada é a de reconstruir o Fluminense. Para isso é preciso ter serenidade e pensamento de longo prazo. Pretendemos sim avançar no modelo de criação de uma sociedade anônima do Futebol (SAF). Ela será criada em ambiente de total transparência, sempre com total responsabilidade. Nosso compromisso é não colocarmos em risco os destinos de uma instituição de 122 anos. Isso está e estará sempre acima de tudo."

Mário Bittencourt será presidente do Fluminense até o final de 2025. No ano passado, o clube contratou o banco BTG para fazer um estudo sobre a viabilidade da SAF. A partir desse momento, o Flu busca investidor.

Leia também:

▶ Anvisa autoriza produção e venda do primeiro concorrente nacional do Ozempic

▶ Gusttavo Lima recebe alta médica nesta terça: "Que Jesus continue abençoando nossos lares"

Antes, o presidente desejava manter o clube no controle do futebol. Já na última entrevista coletiva, ele se mostrou favorável à venda total a um investidor: "Não temos investidor ainda, o banco segue fazendo o assessoramento, mas na última reunião, mandamos que o banco busque investidores, que busque a compra do controle. Vamos pensar no melhor para o Fluminense. Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos o banco, ao BTG, que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle. Isso vai ser o melhor para o Fluminense. Vamos priorizar o interesse do Fluminense", disse Mário.

Confira a carta completa do presidente do Fluminense



Prezado Sócio,



Esta é uma mensagem de reconhecimento e agradecimento a todos os sócios que se mantiveram apoiando o Fluminense FC nesse período difícil pelo qual passamos em campo. O ano de 2024 foi um dos mais desafiadores de nossa história recente e, certamente, um dos mais complexos desde que assumimos a direção do clube. Perde, em termos de dificuldade, apenas para o ano de 2019, quando vivemos situação semelhante sem que tivéssemos, naquele momento, a estrutura de gestão que conseguimos colocar de pé nos primeiros anos – e que muito nos ajudou. Desta vez, nosso desempenho no Campeonato Brasileiro nos colocou diante de decisões de correção dificílimas, da necessidade de medidas internas profundas, que foram implementadas com o campeonato em curso.



As mudanças surtiram efeito, ainda que mais tardiamente do que gostaríamos. Entre outras razões, posso dizer que foi muito difícil mudar o comando de um time ultra campeão, moldado à feição de um trabalho extremamente autoral, alterar radicalmente nosso estilo de jogo e restabelecer procedimentos para tomada de decisão no departamento de futebol - tudo isso em meio ao assoberbado calendário do futebol brasileiro.



Nosso trabalho foi além de corrigir os erros cometidos no início da temporada, rever algumas contratações que não surtiram o efeito desejado e equívocos em algumas decisões, que nos levaram a uma escolha de elenco menos estruturada do que nos anos anteriores. A verdade é que o calendário de 2023 só terminou para nós na vitória contra a LDU em fevereiro de 2024 e foi tudo muito rápido e decidido com pouco tempo de avaliação, muito em razão do calendário apertado e de um clube que não está entre os maiores e mais robustos orçamentos do futebol brasileiro. Tudo isso foi visto, reconhecido e novos rumos foram desenhados com a maturidade necessária.



Tivemos que cortar na carne e, para preservação da segurança de nossos torcedores, suspender até mesmo nossa festa de aniversário, além de outros eventos durante toda a temporada. Não havia clima de festa, por mais doloroso que tenha sido deixarmos de viver nossa vida como grupo, como uma comunidade de amor ao Fluminense.,



Apesar dos contratempos, seguimos sendo vitoriosos em diversas outras frentes. Destaco especialmente os títulos conquistados pelas categorias de base, por nossas atletas do futebol e do vôlei. Fomos Campeões Brasileiros e da Copa do Brasil com a equipe Sub-17. Nossas crias do Sub-13 derrotaram os meninos do Manchester City na Arábia Saudita. Ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Feminino pela primeira vez na história e voltamos a ser campeões estaduais de Vôlei Feminino sobre nosso maior rival.

Mas quero destacar especialmente o fato de que você se manteve fiel a nosso programa de Sócio Torcedor. Foi com o esforço e a contribuição de nossos sócios torcedores, sócios proprietários e contribuintes – e de nossa torcida presente no estádio - que pudemos superar as dificuldades e ainda obter a classificação para a Copa Conmebol Sul Americana, um dos dois torneios internacionais que disputaremos no próximo ano. Por esse esforço, por esse apoio, manifesto aqui meu profundo agradecimento em nome de todos os tricolores.



Graças a seu apoio conseguimos também manter os níveis de engajamento de nosso programa de sócio futebol, evitando os cancelamentos de inscrições que todos os anos afetavam nosso fluxo financeiro do programa. Sabemos que, no final, o que contou foi sua vontade de ajudar o Fluminense. Seu entendimento da importância de sua participação.



Na próximo ano, nosso programa passará por reformulações para melhorar o serviço de atendimento e a comunicação com os sócios. Teremos eventos novamente e estamos programando já para fevereiro o primeiro deles, para que possamos retomar a vibração da energia que nos une e ajuda a empurrar o time. Acredite, essa energia é real. Quando todos nos unimos em torno do objetivo de vencer, o caminho para a vitória fica mais seguro.

Quero aproveitar para deixar claro que todas as nossas ações, até aqui, foram tomadas dentro de nosso compromisso inegociável com a austeridade, a credibilidade e a estabilidade, razão pela qual não nos deixamos seduzir, nem nos momentos mais sombrios, por medidas heterodoxas que pudessem colocar nosso futuro em risco. A missão que me foi dada é a de reconstruir o Fluminense. Para isso é preciso ter serenidade e pensamento de longo prazo. Pretendemos sim avançar no modelo de criação de uma sociedade anônima do Futebol (SAF). Ela será criada em ambiente de total transparência, sempre com total responsabilidade. Nosso compromisso é não colocarmos em risco os destinos de uma instituição de 122 anos. Isso está e estará sempre acima de tudo.



Quero desejar a você e sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de conquistas em sua vida pessoal. E claro, de conquistas com o Fluminense. Onde ele estiver, lá estarei, dando sempre o meu melhor. Meu e da competente equipe que me apoia e divide comigo todas a decisões sobre nosso futuro. Como sempre, contamos com sua energia, torcida e apoio fundamentais para o nosso Tricolor. Obrigado por ser sócio do Fluminense.



Saudações Tricolores,



Mário Bittencourt