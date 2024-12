Noite de Natal tem 'rolezinho' de moto e um baleado em Saquarema

O começo da madrugada desta quarta-feira (25), em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, ficou marcado pelo 'rolezinho', onde dezenas de motos tomaram as ruas do município. Diversas dessas motocicletas estavam com o escapamento irregular, o que gerava muito barulho. Os motociclistas também faziam manobras irregulares.

Os moradores ficaram indignados com a situação e as reclamações sobre o fato se espalharam nas redes sociais. Segundo informações da polícia, um dos participantes atirou contra os militares quando foi abordado.

Os policiais então revidaram. Durante a troca de tiros, uma pessoa que estava nas motos foi atingida e um dos disparos acertou o vidro de um comércio próximo em Bacaxá. Pessoas conhecidas do ferido afirmaram que ele estava apenas no 'rolezinho', o que é contestado pela polícia.

A 124ª DP, de Saquarema, realizará a investigação do caso.