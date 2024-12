Jovem é baleada na cabeça por agentes da PRF à caminho de Niterói

A Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal determinou o afastamento dos agentes envolvidos na ação que terminou com uma jovem de 26 anos baleada na cabeça na véspera de Natal.

Juliana Leite Rangel estava indo passar o Natal com a família, na casa de parentes em Itaipu, em Niterói. O veículo que ela estava foi alvo de disparos na BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Alexandre Rangel, de 53 anos e pai de Juliana, dirigia o veículo. Ele relatou que ouviu a sirene do carro da polícia e logo ligou a seta para sinalizar que ia encostar, mas os agentes já deixaram o veículo atirando.

Leia também:

▶ Anvisa autoriza produção e venda do primeiro concorrente nacional do Ozempic

▶ Gusttavo Lima recebe alta médica nesta terça: "Que Jesus continue abençoando nossos lares"

"Falei para a minha filha: ‘Abaixa, abaixa’. Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: 'Por que você atirou no meu carro?’. Só que nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?", disse Alexandre, que foi baleado na mão esquerda, ao G1.



Juliana foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes e submetida a uma cirurgia. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Em nota, a PRF lamentou o episódio e informou que os policiais foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais:

"Na manhã desta quarta-feira (25), a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília/DF, determinou abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência da noite de ontem, na BR-040, em Duque de Caxias/RJ. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.

A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana.



Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso."

A Polícia Federal também emitiu uma nota sobre o caso.

"A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os fatos relacionados à ocorrência registrada na noite desta terça-feira (24/12), no Rio de Janeiro, envolvendo policiais rodoviários federais.



Após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal."

A Polícia Federal realizou perícia no local e instaurou inquérito para apurar os fatos. Os agentes envolvidos na ação e a família de Juliana prestaram depoimento. As armas dos policiais também foram apreendidas pela perícia técnica criminal da PF.