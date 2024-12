Homem é preso com dois fuzis e pistola no trânsito da Zona Norte do Rio

Material apreendido com o preso no Rio - Foto: Divulgação/PCERJ

Material apreendido com o preso no Rio - Foto: Divulgação/PCERJ

Um homem foi preso nesta segunda-feira (23) enquanto dirigia na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. De acordo com agentes da 22ª DP (Penha), o preso é conhecido como Indiozinho e saía do Morro dos Macacos em direção ao Morro do São Carlos, que fica na região central do Rio.

Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que os agentes estavam em uma viatura descaracterizada quando o abordaram, na altura de um shopping. Nikolas Leonardo da Silva Oliveira não reagiu à prisão.

Leia também

Acusado de tráfico é preso durante operação da PM em Rio das Ostras

Motorista envolvido em acidente com caminhão que deixou um morto na BR-101 é preso



Com o criminoso, os policiais apreenderam dois fuzis que estavam enrolados em um lençol. Ele também estava com uma pistola, rádios comunicadores, drogas, carregadores e munição.

A polícia afirma que ele estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da distrital e que praticava diversos roubos com objetivo de sustentar o fluxo de caixa do Terceiro Comando Puro. Nikolas tinha um mandado de prisão em aberto por roubo de carro.