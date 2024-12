Acusado de tráfico é preso durante operação da PM em Rio das Ostras

Uma de policiais do 32ºBPM (Macaé) resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. A equipe do Patamo da 3ª Companhia conduziu a operação, atuando com base nas informações que indicavam a prática do tráfico.

O suspeito tentou fugir ao ver a viatura se aproximando, porém foi detido. Na abordagem foi achado R$ 80 em espécie e três pinos de cocaina pesando seis gramas com o homem. Durante as buscas detalhadas a polícia encontrou uma carga maior de entorpecentes.

Materiais apreendidos e o homem foram levados à 128ª DP (Rio das Ostras). As operações seguem sendo intensificadas na região para o combate ao tráfico de drogas.

