Motorista envolvido em acidente com caminhão que deixou um morto na BR-101 é preso

O motorista de um carro de passeio que colidiu de forma violenta contra um caminhão, na madrugada deste domingo (22), na BR-101, altura do bairro Boavista, em São Gonçalo, foi preso. Ele tinha sinais de embriaguez. A batida, que assustou quem passou pelo local, terminou com a morte do ajudante do caminhão, que tinha apenas 20 anos de idade.

Segundo informações, após o acidente, o motorista do carro passou pelo exame de Corpo de Delito no Instituto Médico Legal de São Gonçalo, e também pelo exame Etílico, pois ele apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em seguida.

O caminhão, que segundo informações pertencia a uma empresa de lavanderia, estava em serviço. Com o impacto da batida, o jovem identificado apenas como Wendel morreu na hora. O motorista segue internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói.

O enterro de Wendel acontece nesta segunda-feira (23), a partir das 15h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.