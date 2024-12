Homem é baleado durante tiroteio no Morro dos Macacos, Zona Norte do Rio

Um homem foi baleado, na noite desta sexta-feira (20), durante um tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Segundo a Polícia Militar, o confronto envolveu criminosos rivais na área de mata da comunidade.

A ocorrência de disparos foi registrada pelos agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos. Durante a ação, a polícia recebeu a informação de que um homem havia dado entrada no Hospital Federal do Andaraí, ferido por um disparo. A vítima foi encontrada consciente e sem risco de morte.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), e os agentes seguiram no local, reforçando o policiamento.

Este tiroteio não é um caso isolado. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, o Morro dos Macacos registrou, em 2024, um aumento significativo nos confrontos entre facções, com oito vezes mais tiroteios em relação ao ano anterior. A região foi a mais afetada por trocas de tiros na Grande Rio este ano.

A comunidade, no momento, é palco de uma guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região. Inicialmente o CV parecia ter conseguido expulsar os rivais da localidade, mas os criminosos do TCP receberam reforços de outros locais e conseguiram se manter no comando da favela.