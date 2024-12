Conselho identifica veterinário se passando por outro em Araruama

Um médico-veterinário foi identificando usando o registro de outro o profissional em uma clínica no Centro de Araruama durante uma ação de fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) nesta quinta (19). Ele será investigado pelo Conselho por contravenção penal do exercício ilegal da profissão e pelo crime de falsidade ideológica.

O falso profissional utilizava um carimbo com o número de registro de outro médico-veterinário, inscrito no Conselho. No momento da fiscalização, segundo informações da clínica, o falso profissional estava realizando atendimento domiciliar, o que impossibilitou o flagrante. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público e à Vigilância Sanitária de Araruama para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Leia também

➢ Conta de água e esgoto vai ficar mais cara! Novas tarifas estão valendo desde o dia 1º de dezembro

➢ Projeto Ecoar se consolida em São Gonçalo com objetivo de transformar vidas através do esporte

Segundo o CRMV-RJ, o suspeito iniciou os processos de inscrição, mas as inconsistências nos documentos apresentados impediram a conclusão do cadastro. Em nota, o Conselho destacou a prática é inaceitável e reafirmou seu compromisso em combater práticas ilegais na Medicina Veterinária. "Procedimentos realizados por pessoas não qualificadas podem resultar em diagnósticos equivocados, tratamentos inadequados e manipulação imprópria de medicamentos e vacinas, expondo toda a sociedade a sérios riscos", afirmou o Conselho.