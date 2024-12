Motoristas terão da fazer testes práticos e teóricos para renovar carteira de habilitação

A partir de 1º de janeiro de 2025, duas novas leis de trânsito entrarão em vigor no Brasil, gerando preocupações entre os motoristas. As mudanças incluem a exigência de exames prático e teórico para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma nova regulamentação sobre os retrovisores dos veículos.

As normas foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no final de 2023 e têm como objetivo aumentar a segurança nas vias, garantindo que os motoristas estejam aptos a dirigir de acordo com as regras mais recentes. Embora as novas leis visem melhorar a segurança, muitos motoristas estão preocupados com os custos adicionais e as novas exigências para a circulação dos veículos.

Exame obrigatório para renovação da CNH

A principal mudança no processo de renovação da CNH será a inclusão de exames prático e teórico. Atualmente, apenas exames médicos e psicotécnicos são exigidos. A partir de 2025, todos os motoristas precisarão passar por uma prova prática de direção e uma avaliação teórica, que abordará as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o Contran, a medida visa garantir que os condutores estejam atualizados com as mudanças nas leis de trânsito e práticas de segurança. Estudos do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apontam que muitos motoristas não têm conhecimento das recentes alterações no CTB, o que compromete a segurança nas vias.

Retrovisores em perfeitas condições

Outra mudança significativa é a regulamentação sobre os retrovisores dos veículos. A nova lei determina que os retrovisores devem estar em perfeitas condições, sem rachaduras, desalinhamentos ou qualquer dano que prejudique a visibilidade. O descumprimento dessa norma resultará em infração grave.

De acordo com o Denatran, danos nos retrovisores estão entre as principais causas de acidentes durante manobras, mudanças de faixa e ultrapassagens. A engenheira de trânsito Ana Paula Soares destaca a importância dos retrovisores para a segurança dos motoristas, pois garantem uma visão completa do entorno do veículo, prevenindo acidentes graves. Os motoristas que descumprirem a regra estarão sujeitos a multa de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na CNH.

Impactos das novas leis para os motoristas

As mudanças nas leis de trânsito representam um desafio para muitos motoristas brasileiros, especialmente para aqueles que não estão acostumados com a exigência de exames práticos para a renovação da CNH. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Brasil registra cerca de 30 mil mortes no trânsito anualmente. As novas normas visam reverter esse cenário ao promover maior conscientização e responsabilidade entre os motoristas, reforçando o compromisso com a segurança nas vias.