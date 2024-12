Idoso é baleado ao entrar por engano no Jardim Catarina

Idoso baleado no Jardim Catarina - Foto: Layla Mussi/Arquivo

O idoso de 68 anos, baleado após entrar por engano no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na última sexta-feira (20), já foi operado e permanece internado no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres.

A vítima, levou um tiro no tórax e outro no braço direito depois de pegar a saída errada da BR e entrar no Jardim Catarina.

Desconhecendo o local, o homem não obedeceu a ordem de parada dos criminosos e acabou baleado.

Consciente, ele contou para a equipe médica que saiu de Brasília e seguia para Maricá, onde passaria o Natal com a família.

Inicialmente, o idoso foi atendido no Hospital do Câncer e do Coração, mas foi transferido parap Heat, onde passou pela cirurgia.

Agentes da 74°DP (Alcantara) registraram o caso e buscam informações sobre a identificação dos autores dos disparos.