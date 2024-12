Moradores no Boa Vista enfrentam falta d'água há mais de um ano

Moradores da Rua Orminda de Menezes, no Boa Vista, em São Gonçalo, tem uma expectativa para a virada do ano: a de que, em 2025, as torneiras voltem a receber água. Desde outubro de 2023, mais de dez imóveis no endereço não têm recebido o abastecimento regular de água. As contas d'água, no entanto, seguem chegando na caixa de correio dos moradores.

A moradora Danielle Andrade, de 35 anos, explica que, desde o segundo semestre de 2022, o fornecimento já era irregular e intermitente na região. A partir de outubro de 2023, após meses com água 'caindo' duas vezes por semana, as torneiras secaram de vez e, há mais de um ano, os moradores aguardam uma medida da concessionária responsável pelo serviço, a Águas do Rio.

"Eles dizem que a rua não tem rede e que a região está em manutenção para melhorias. Só que nada acontece. A gente já está cansado de ouvir essa mesma 'lorota' e nada resolver", desabafa a moradora. Assim como outros moradores da rua, ela tem hidrômetro e recebe faturas altas todos os meses, mas não vê a água cair há mais de um ano.

Para remediar, os moradores têm comprado pipas d'água com a concessionária. "A pipa d'água custa 270, 300 reais. É um gasto grande, fora a situação de ficar sem água. Está 'brabo'", conta o aposentado Paulo da Silva, de 67 anos. Somando os gastos da pipa com o da conta, o gasto acaba pesando a ponto de fazer moradores cogitarem deixar o local.

"Eu estou pensando seriamente em sair da minha casa, que é uma casa própria, por causa disso. Mais de um ano já nessa situação e não sabemos o que vai ser. Eu estou gestante e não sei como a gente vai ficar aqui na minha casa, principalmente com uma criança", desabafa Giselle.

Procurada, a Águas do Rio disse que "identificou um vazamento na região" e que deu início ao reparo. "O prazo para finalização é até o fim do dia de hoje (20). A concessionária reforça que realiza estudos para implantar melhorias no abastecimento dessa área", afirmou, em nota, a concessionária.