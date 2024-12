Policiais são presos com arma irregular e dinheiro no rio

Dois policiais militares foram presos com arma irregulares em Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nesta quinta (19). Segundo o portal "g1", os agentes foram encontrados nas UPPs do Mandela e do Lins, na Zona Norte do Rio, e na UPP da Rocinha. Eles seriam investigado por uma denúncia de irregularidades nas escalas de serviço das unidades.

Além da arma, cerca de 20 mil reais e quatro aparelhos celulares foram apreendidos com eles. Eles foram detidos em flagrante e elevados para a Unidade Prisional da Corporação, em Niterói. A Corregedoria da Corporação abriu um inquérito e está apurando mais detalhes sobre o caso.

