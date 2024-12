Operação Alcatraz: Sete acusados de tráfico de drogas são presos na região Norte do Estado do Rio

Equipes da 147ª DP (São Francisco do Itabapoana), do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Polícia Militar realizaram a "Operação Alcatraz" e prenderam sete pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na Região Norte do Estado do Rio, na última quinta-feira (19/12). A ação foi deflagrada a partir de investigações sobre um homicídio ocorrido em setembro deste ano, na Ilha dos Mineiros, em São Francisco do Itabapoana.

De acordo com os agentes, o crime foi motivado por uma disputa entre narcotraficantes da localidade. Ao todo, foram identificados 20 criminosos, sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão, além de um preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A "Operação Alcatraz" recebeu esse nome em referência a uma ilha localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, que abrigou um dos presídios mais conhecidos do mundo.

