Ataque em escola na Croácia mata menina de 7 anos e deixa feridos, incluindo professora

Um ataque com faca na escola primária em Zagreb, causou a morte de uma menina de sete anos e feriu outras seis pessoas. O agressor, que se diz ser um homem de 19 anos, foi detido.

Uma menina de sete anos foi morta num ataque com faca numa escola localizada na capital croata, Zagreb, esta sexta-feira, informaram as autoridades. Um professor e outros cinco alunos ficaram feridos. O ataque aconteceu às 9h50 (hora local) na Escola Primária Prečko, num bairro com o mesmo nome.

A ministra da Saúde do país, Irena Hristić, informou que o agressor, entretanto detido, é um jovem do sexo masculino com mais de 18 anos, enquanto os meios de comunicação social locais reportaram que o atacante tem 19 anos.

O agressor era já conhecido das autoridades devido a problemas de saúde mental, explicou o ministro do Interior, Davor Božinović. Estava previsto que recebesse tratamento na clínica psiquiátrica Sveti Ivan, em Zagreb, na manhã desta sexta-feira, mas não compareceu, segundo as autoridades.

O agressor, que vestia roupa totalmente preta no momento do ataque, começou por agredir fisicamente um rapaz no corredor da escola, tendo depois entrado numa sala de aula aleatória, onde cometeu o ataque com uma faca, de acordo com os meios de comunicação social.

As crianças feridas foram depois transportadas para vários hospitais de Zagreb. O professor e um dos alunos feridos foram encaminhados para os cuidados intensivos. O agressor tentou suicidar-se num serviço de urgências nas proximidades, para onde fugiu após o ataque. Foi impedido pela polícia, que o deteve, segundo os relatos.

O primeiro-ministro do país, Andrej Plenković, referiu, no início da sessão governamental desta sexta-feira, que está “chocado” com o ataque e que as autoridades ainda estão a trabalhar para determinar exatamente o que aconteceu. Uma investigação à clínica onde o agressor recebeu tratamento foi também iniciada esta tarde.

Os ataques a escolas são raros na Croácia. Em maio passado, um adolescente na vizinha Sérvia abriu fogo sobre uma escola na capital do país, Belgrado, matando nove colegas e um guarda escolar.