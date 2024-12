Shoppings de SG e Niterói divulgam horários especiais de funcionamento para Natal e Ano Novo; Confira

A temporada natalina segue a todo o vapor nos shoppings das cidades de São Gonçalo e Niterói. As atividades continuam durante todo o mês de dezembro e incluem os horários especiais de funcionamento nos períodos de Natal e Ano Novo.

Partage Shopping

De 16 a 21 de dezembro, funcionamento das 9h às 23h. Bares e restaurantes do jardim, das 11h às 23h. No domingo (22), o shopping funcionará das 11h às 22h e na segunda-feira (23), as lojas abrirão das 9h às 23h e os espaços de lazer e alimentação do jardim, das 11h às 23h.

Na véspera de Natal, dia 24, as operações funcionarão das 9h às 18h e o complexo gastronômico, das 11h às 18h. Já no feriado, dia 25, e no Réveillon, 1º de janeiro, as lojas não abrem e o funcionamento das áreas de alimentação e lazer será facultativo.

De quinta-feira (26) a sábado (28), o shopping funcionará das 10h às 22h e as áreas do jardim, das 11h às 23h. No domingo (29), as operações serão realizadas das 13h às 21h, com os espaços de lazer e alimentação externos funcionando das 11 às 23h.

Já nos dias 30 e 31 de dezembro, as operações irão funcionar das 10h às 22h e das 10 às 16h, respectivamente, enquanto os espaços de alimentação e lazer do jardim funcionarão das 11h às 23h, no dia 30, e das 11h às 16h, no dia 31 de dezembro.

Pátio Alcântara

Até o dia 21 de dezembro, o shopping abre uma hora mais cedo e suas lojas e quiosques funcionam de 8h às 21h, enquanto a alimentação, de 10h às 21h. No domingo (22), o horário também será ampliado: lojas e quiosques abrem de 9h às 18h, e alimentação, de 10h às 18h.

Na segunda-feira (23), lojas e quiosques vão funcionar de 8h às 22h e operações de alimentação de 10h às 22h. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, lojas e quiosques funcionam de 8h às 18h e alimentação de 10h às 18h.

No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques do shopping funcionam das 9h às 15h e as operações de alimentação das 10h às 15h. Nos dias das festas, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping estará fechado.

São Gonçalo Shopping

Até este sábado (21), o shopping ficará aberto das 10h às 23h, com todas as lojas e alimentação funcionando. No domingo (22), o setor de alimentação funciona de 11h às 21h e as lojas de 13h às 21h, podendo ser opcional das 10h às 23h. Na segunda-feira (23), todas as lojas do shopping ficam abertas das 10h às 23h. Na terça (24), véspera de Natal, as lojas e restaurantes estarão abertos, porém apenas das 10h às 18h.

Já no Natal (25), todas as lojas do São Gonçalo Shopping estarão fechadas, assim como no Ano Novo, 1º de dezembro. O setor de alimentação funciona opcionalmente das 12h às 21h.

Entre quinta-feira (26) e sábado (28), as lojas e restaurantes funcionam das 10h às 22h. No domingo (29), as lojas abrem das 13h às 21h e o setor de alimentação das 11h às 21h. Na segunda (30), todas as lojas abrem das 10h às 22h. Somente nesta terça (31), as lojas e restaurantes abrem das 10h às 16h.

Bay Market

Até sábado (21), as lojas ficarão abertas das 9h às 22h. No domingo (22), o horário será de 14h às 20h. Segunda (23), também das 9h às 22h. Na véspera de Natal (24), das 9h às 18h. No dia 25, é facultativo o funcionamento das lojas e praça de alimentação, das 12h às 20h.

O estabelecimento ainda não informou sobre o horário de funcionamento no Ano Novo.

Plaza Shopping

De 20 à 23 de dezembro, o shopping estende o seu horário de funcionamento em 1 hora. As lojas irão funcionar até às 23h e, no domingo (22), até às 22h.

Na véspera de Natal (24), lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10h às 18h; enquanto o funcionamento de restaurantes e cinema acontecerá de acordo com a programação

No dia 25, feriado do Natal, e no dia 1º de dezembro, lojas e quiosques estarão fechados. Praça de alimentação irá funcionar de 12h às 21h (facultativo), assim como restaurantes e cinema.

Dos dias 26 à 30 de dezembro, o shopping terá horário normal de funcionamento.

No dia 31 de dezembro, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 16h. Enquanto isso, restaurantes e cinema terão atividades de acordo com a programação.