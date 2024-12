Homem é preso suspeito de matar a companheira, amarrar uma pedra e jogar o corpo no Rio Guandu

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (18), suspeito de matar a companheira Cristiani Valentim, de 42 anos, que foi encontrada na terça-feira (17), no Rio Guandu, na proximidade de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

O homem, identificado como Maciel da Silva, foi preso acusado de feminicídio e ocultação de cadáver, uma vez que amarrou uma pedra nas pernas de Cristiani e atirado o corpo no rio.

A filha da vítima disse que foi até a casa de Cristiani, após tentar entrar em contato por telefone, mas sem sucesso, e quando chegou à residência encontrou os pertences da mãe revirados e quebrados.

Não havia ninguém na casa, porém o ventilador e a televisão ainda estavam ligados. Desde o primeiro momento, a família da vítima desconfiou de Maciel, que ainda morava na residência apesar do fim do relacionamento, que ele não aceitava.

A ocorrência foi registrada na 50ª DP (Itaguaí), logo em seguida transferida para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Atualmente, Cristiani Valentim estudava em um curso de enfermagem. Ela deixou 5 filhos e 7 netos.

Investigações

Segundo informações apuradas pela investigação, Maciel matou Cristiani com golpes de faca, depois de uma discussão entre eles. Logo em seguida, ele levou o corpo da vítima até o rio Guandu, onde amarrou uma pedra no pé do corpo e jogou na água, com a intenção de dificultar a investigação.

Para os familiares, o acusado alegou que havia se sentido mal e que Cristiani teria o acompanhado até a UPA, porém não foi registrado a entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo o relato de Maciel, a vítima teria o deixado na porta da unidade de saúde e caminhado em direção ao Centro, alegando que iria visitar as filhas.

Entretanto, a versão apresentada pelo suspeito é desmentida por imagens de câmeras de segurança . O homem foi capturado na residência da irmã, localizada no bairro Teixeiras, em Itaguaí.

O corpo de Cristiani está no Instituto Médico Legal (IML), de Campo Grande. Até o momento, não há data prevista para o enterro.