Rodrigo Neves anuncia Andrigo como secretário da Administração Regional do Fonseca, Cubango e Caramujo

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta quarta-feira (18) Andrigo Carvalho como futuro secretário do Fonseca, Cubango e Caramujo. Andrigo é vereador por quatro mandatos e foi líder do governo na Câmara de Niterói nos últimos quatro anos.

"Andrigo vai, nesse primeiro ano e meio, coordenar a implantação de projetos estratégicos para essa região da Zona Norte de Niterói: o Terminal de Integração do Caramujo, que está em construção, o centro de exames e especialidades de Saúde do Fonseca, que também será implantado no primeiro ano; o complexo esportivo e de lazer do Fonseca, que vamos construir no Marajoara; e a obra de modernização da Alameda. Faremos uma grande transformação no Fonseca e na Região Norte e nada melhor do que ter um líder político nascido e criado no Fonseca e que foi o vereador mais votado daquela região conduzindo a administração daquela área", disse o prefeito eleito. "Vamos integrar as três áreas em uma única administração regional. Tenho certeza de que Andrigo, com sua juventude e com seu compromisso vai fazer um grande trabalho para a gente transformar o Fonseca e a região num bairro modelo".

Rodrigo Neves acrescentou que a primeira Prefeitura Móvel será também no Fonseca, assim como o “Cidade Limpa” e o “Caça-Fios”, dois programas dos 100 dias de governo, vão começar pelo Fonseca.

"Fico muito animado em voltar ao bairro que nasci e fui criado", disse Andrigo. "É um bairro também muito importante para o Rodrigo, pela história que ele construiu lá. Tem um simbolismo muito grande poder voltar para o bairro com toda essa estrutura de obras que o Fonseca vai receber. O morador vai ficar muito feliz com isso, porque a parte econômica do bairro também cresce e se desenvolve".