Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk, fica noiva de Lucas Suassuna

Após dois anos de relacionamento, a empresária Iran Ângelo e o engenheiro Lucas Suassuna anunciaram o noivado. O casal optou por manter a discrição, sem fazer publicações ou divulgações nas redes sociais sobre a novidade.

Iran, ex-mulher de Hulk, de 54 anos, e mãe de três filhos com o jogador, vive em São Paulo. Recentemente, ela chegou à Paraíba, sua terra natal, para passar as festas de fim de ano ao lado da família e do noivo, que tem 27 anos. Lucas também é paraibano e reside em João Pessoa.

O anúncio do noivado ocorre em meio aos preparativos para o casamento de Hulk com Camila Ângelo, sobrinha de Iran. O jogador programou três celebrações para o início de 2025. A primeira será realizada em Campina Grande, cidade natal de Hulk, no dia 3 de janeiro. Em seguida, o casal celebra a união em João Pessoa, no dia 7, e no dia 8, será a vez de uma grande festa para centenas de convidados, também na capital paraibana.

Em uma declaração carinhosa no último aniversário de Lucas, Iran publicou uma foto do casal na banheira e expressou seu amor: "Estar ao seu lado é leve, é divertido. Você tem sido minha paz já esquecida, amor! Mil beijos de parabéns! Te amo".