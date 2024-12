Rodrigo Neves anuncia Binho Guimarães como o futuro líder do Governo na Câmara

O vereador Binho Guimarães será o líder do futuro governo na Câmara Municipal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18) pelo prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves. Binho já foi administrador da Região Oceânica. Ele foi aluno da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e formado em Direito pela UFF. Binho tem ainda linhas de estudo em Haia e na Universidade de Sorbonne.

"O vereador Binho Guimarães será muito importante para consolidar a base de apoio amplamente vitoriosa na eleição. O Binho é uma das melhores expressões da nova geração de líderes que surgiu em nossa cidade. É um quadro consistente com uma formação sólida no trabalhismo. Aos 34 anos, no segundo mandato, terá a tarefa de liderar o governo com uma ampla coalizão de forças. Tenho certeza que ele vai contribuir para o bom diálogo e para uma agenda de cooperação com o Legislativo", destacou Rodrigo Neves.

Binho Guimarães foi o vereador mais votado do PDT nas eleições deste ano.

"Agradeço a confiança do prefeito Rodrigo Neves. Será a função mais importante da minha vida pública. Tenho convicção de que a grande base de apoio que foi eleita pela nossa coligação vai garantir a estabilidade necessária para o novo governo. Sem perder de vista a construção de um diálogo estreito com aqueles que hoje se colocam na oposição. É assim que se constrói uma sociedade verdadeiramente democrática. Vamos dialogar com todas as forças políticas para fazer de Niterói a melhor cidade em qualidade de vida do país", afirmou Binho Guimarães.