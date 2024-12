Mansão de luxo de traficante do Ceará é descoberta em operação na Rocinha

Uma mansão de luxo, ligada ao traficante Anastácio Paiva Pereira, conhecido como ‘Doze’ ou ‘Paizão’, foi descoberta na operação realizada pela Polícia Militar na Rocinha, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (17). O criminoso é apontado como um dos principais nomes na liderança de uma facção do estado do Ceará.

A residência conta com uma piscina com deck panorâmico, além de uma mesa de sinuca. Na mansão de dois andares, foram encontrados diversos enfeites de Natal. No interior dos cômodos, os policiais encontraram muitas roupas e brinquedos espalhados.

No estado do Ceará, Anastácio é um dos traficantes mais procurados. Morador da cidade de Santa Quitéria, o traficante possui grande influência sobre quase todo o território norte do estado, indo desde o litoral até o sertão.

Em nome do traficante, constam quatro mandados de prisão em aberto, pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção de menores e também é suspeito de outros crimes.

De acordo com informações da Polícia Civil do Ceará, Doze é considerado um criminoso de alta periculosidade. Além disso, mesmo distante do território que comanda, permanece mandando no tráfico de drogas da região. As informações também apontam que o traficante teria se escondido no Rio de Janeiro.

Operação policial

A operação policial, que ocorreu nesta terça-feira (17), tinha como objetivo capturar traficantes de outros estados. A ação resultou em um suspeito morto, identificado como Playboy, que atuava como segurança do líder do tráfico na região, Johnny Bravo, e três baleados. Os moradores enfrentaram intensa troca de tiros desde o início da manhã.

A ação foi uma parceria entre o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e contou com a participação de cerca de 400 policiais militares, viaturas, veículos blindados, além de helicópteros. Na operação, aproximadamente 700 kg de drogas foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, o foco era cumprir 34 mandados de prisão de foragidos da Justiça, além do cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.