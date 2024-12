Virginia Fonseca revela detalhes da festa dos 50 milhões de seguidores

A produção da festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores no Instagram da influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, está a todo vapor. A anfitriã compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco da montagem da estrutura do evento.

Nas imagens, é possível ver uma parede dourada com o nome de sua marca de produtos cosméticos, WePink. Em determinado momento do vídeo, a decoradora Tana Lobo comentou que o piso, também dourado, estaria pronto nesta terça-feira (17).

O teto do local estava sendo forrado no exato momento em que o registro foi feito. “Um leve spoiler. Essa festa promete!! Vamos fechar 2024 com tudo e já preparados para 2025, que será nosso”, escreveu na legenda.

Outros spoilers já haviam sido compartilhados pela decoradora na última segunda-feira (9), por meio de uma simulação 3D do local. Além disso, Virginia revelou que o convite da festa vem guardado em uma caixa preta e dourada, com um cadeado que exige uma chave para ser aberto.

Dentro da caixa, há um espelho de moldura amarela com a inscrição “50M”. Ainda há o desenho de duas janelas e de brinde um perfume e um sérum da marca.

Em uma publicação nos stories do Instagram, a influenciadora escreveu “18 de dezembro. Que Deus abençoe”, mencionando a data da festa, que ocorrerá em São Paulo. Para o evento algumas atrações estão confirmadas como, o grupo Menos é Mais, Nattan, Pedro Sampaio e claro, Zé Felipe.

Em setembro, a influenciadora alcançou a marca de 50 milhões de seguidores, número que atualmente ultrapassa os 52 milhões. Quando atingiu esse marco, Virginia posou para fotos em frente à mansão da família para comemorar.