OSG faz por você: Moradores da Brasilândia recebem água após denúncia

Após denúncia do jornal O São Gonçalo sobre a falta de água por mais de 30 dias na Travessa Rita de Cássia, no bairro Brasilândia, causada por obras da concessionária Águas do Rio, os moradores passaram a ser abastecidos corretamente novamente. No entanto, equipes de manutenção deixaram canos expostos em uma via de tráfego constante, colocando em risco a estrutura e aumentando o risco de danos.

Funcionários da Águas do Rio estiveram no local e corrigiram o problema relacionado às obras da concessionária, com o abastecimento sendo restabelecido na última sexta-feira (13). Contudo, apesar da normalização do serviço de água, outro problema persiste e preocupa os moradores: os canos que transportam água para as residências permanecem expostos na rua, o que pode prejudicar a estrutura com a passagem constante de veículos.

Canos expostos foram deixados na via | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Carros passando por cima e a porta de nossa casa está em estado deplorável, com a lama escorrendo e os ralos entupidos. Eles quebram calçadas, ruas, e deixam vazamentos. Após fazerem o serviço, marcam para voltar no dia seguinte e cimentar o que foi coberto por areia, mas não retornam. Ontem, com a forte chuva, a areia virou lama e deixou toda a tubulação exposta", relatou a moradora Alexandra da Matta, de 52 anos.

Vazamentos estão causando lama no local | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Além disso, os moradores reclamam da grande quantidade de entulho e areia deixada ao longo da rua, o que dificulta a passagem e gera mais transtornos. "A água voltou, mas eu moro na parte baixa e, com o material de construção colocado no início da subida, toda terra desceu para a minha porta durante o temporal de ontem. Se chover de novo, vai entrar tudo dentro de casa", contou a moradora Maria do Rosário Conceição, de 68 anos.

Os moradores enfrentaram mais de 30 dias sem água, e, em alguns casos, não conseguiram acessar os caminhões-pipa oferecidos pela concessionária, apesar de manterem as contas em dia. Além disso, o hidrômetro das casas indicava que a água estava sendo entregue, com um dos moradores registrando 9 mil metros cúbicos no medidor.

Em novo contato com a concessionária Águas do Rio, a empresa informou que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e executar a repavimentação da via.

Confira a nota:

"A Águas do Rio informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a ocorrência e executar a repavimentação da via. A concessionária permanece à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via whatsapp".

