Polícia Civil realiza operação contra homem investigado por adquirir munições de forma ilegal

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizam, nesta quarta-feira (18/12), a "Operação Bala Fria" para cumprir mandados de busca e apreensão contra um homem investigado por adquirir munições de forma ilegal. Até o momento, os agentes apreenderam um fuzil, uma espingarda, quatro pistolas, grande quantidade de munições e carregadores, além de pólvora para recarga.

A ação acontece nos bairros Brás de Pina, Pavuna e Cordovil, na Zona Norte do Rio. A investigação começou após trabalho de inteligência, que identificou a aquisição ilegal de munições de uso restrito. Durante as diligências, os policiais constataram que o alvo possui certificados de Registro (CR) e de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), mas estavam cancelados desde 2021. No entanto, ele continuou adquirindo grandes volumes de munições, em desconformidade com as disposições previstas em lei.

De acordo com os agentes, em 2023 e 2024, o investigado adquiriu cerca de R$ 115 mil em munições, valor incompatível com a renda declarada e sem justificativa patrimonial ou finalidade lícita comprovada. Além disso, grande parte das munições compradas era de calibre 5.56, de uso restrito.