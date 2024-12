Policiais militares apreendem drogas em Cabo Frio

Policiais militares apreenderam 28 pedras de crack durante um patrulhamento de rotina no bairro Braga, em Cabo Frio, nesta terça-feira (17).

Os agentes que realizavam o patrulhamento notaram a movimentação suspeita de um grupo de pessoas. Ao verem uma das viaturas se aproximando, um dos suspeitos fugiu em direção a um dos becos da comunidade do Morubá.

No momento da fuga, o homem deixou para trás uma sacola plástica que continha 28 pedras de crack. Com isso, a equipe se encaminhou à 126ª DP (Cabo Frio), onde as drogas foram apresentadas às autoridades policiais. A ação não resultou em prisão.