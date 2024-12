Homem é preso em flagrante por estuprar enteada de 12 anos

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra a enteada, na tarde desta segunda-feira (16), por policias da 123ª DP (Macaé).

Segundo a Polícia Civil, a mãe de uma menina de 12 anos, vítima do estupro, foi até a delegacia para denunciar o crime. De acordo com o relato, o homem teria dopado a criança, sua enteada, com a intenção de cometer o abuso sexual.

Depois de duas horas de buscas, os policiais localizaram o homem e o prenderam em sua residência, no bairro Parque Aeroporto.

O homem foi encaminhado à 123ª DP, sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável. As investigações seguem em andamento.