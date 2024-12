Policial militar é morto a tiros de fuzil em Magé, Baixada Fluminense

PM foi morto com tiros de fuzil - Foto: Reprodução

PM foi morto com tiros de fuzil - Foto: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (16), por volta das 20h, um cabo da Polícia Militar, identificado como Alisson Sturião de Araújo, de 41 anos, foi morto após ser alvo de disparos de fuzil, no bairro Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense.

A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o militar estaciona o carro na calçada.

Logo em seguida, um segundo carro estaciona ao lado, e dois criminosos saem do veículo atirando em direção ao policial. Em um determinado momento, um dos criminosos vai até o carro da vítima e realiza outros disparos. O farol do veículo do policial desliga, possivelmente, porque um dos criminosos retirou a chave da ignição.

As imagens ainda mostram que os criminosos se afastam do local do crime, porém ainda efetuam disparos. A ação durou aproximadamente 1 minuto.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que ainda não se sabe quem são os autores do crime. O local foi isolado por agentes do 34º BPM (Magé) e a DH da Baixada Fluminense foi acionada.