Dez homens armados invadem linha do trem e roubam mais de 600 metros de cabo no Rio

Pelo menos 10 homens armados invadiram a linha do trem nas proximidades da Pavuna, na Zona Norte do Rio, e roubaram cerca de 600 metros de cabos na madrugada desta terça-feira (17). Por conta do roubo, 9 estações do Ramal Belford Roxo estão fechadas por tempo indeterminado.

De acordo com a Supervia, por volta da 0h30, técnicos da empresa verificaram uma instabilidade da energia entre as estações de Triagem e Belford Roxo. Logo depois, constatou-se o roubo.

De acordo com testemunhas, os criminosos estavam fortemente armados.

No início da manhã desta terça-feira (17), técnicos da concessionária iniciaram os reparos necessários.