Ônibus arrasta fiação e faz bicicleta elétrica 'voar' em Niterói

Dona da bicicleta compartilhou o caso com humor nas redes sociais - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um ônibus que trafegava na Rua Tavares de Macedo, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, arrastou a fiação dos postes da via. Com isso, os fios se entrelaçaram em uma bicicleta elétrica estacionada no local, levantando-a para o alto.

Segundo testemunhas, os fios arrastados pelo coletivo pertenciam a um comércio local, mas, felizmente, não eram de energia elétrica. O incidente inusitado não deixou ninguém ferido e rapidamente se tornou motivo de brincadeiras nas redes sociais.

A bicicleta elétrica "voadora" pertence a Fernanda Esteves, de 40 anos, que comentou o caso de forma bem-humorada nas redes sociais. "Saímos do CrossFit e viemos beber uma cerveja para começar as comemorações de Natal. Daqui a pouco, a minha bicicleta, que estava estacionada, ganhou asas e voou! A minha bicicleta ganhou asas!!!", contou Fernanda.