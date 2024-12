Delegado Maurício Demétrio é demitido após condenação e permanece preso

Um decreto publicado nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado, oficializa a demissão do delegado Maurício Demétrio, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ex-delegado está preso desde 2021. A decisão foi assinada na última sexta-feira (13), pelo governador Cláudio Castro.

O juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, havia determinado que o delegado fosse desligado de sua função. No mesmo texto da decisão, também havia a condenação de quase 10 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de obstrução de justiça.

A decisão do magistrado determina o período de prisão em 9 anos, 7 meses e 6 dias, além da condenação de pagar 52 dias-multa, somando R$ 367.120. Também foi decidido que a pena deveria ser cumprida em regime fechado e que Demétrio perdesse o cargo de delegado com imediata demissão. O texto também nega que o acusado recorra em liberdade.

Relembre o caso:

O então delegado Maurício Demétrio foi preso pela Operação Carta de Corso, acusado de liderar uma rede de extorsão que obrigava comerciantes da Rua Teresa, em Petrópolis, a pagar propina para liberar a venda de roupas falsificadas.

As investigações sobre o caso começaram em 2019, após uma denúncia feita por um lojista de Petrópolis que não aceitou pagar R$ 250 por semana. Passados alguns dias da recusa, o delegado realizou uma operação no estabelecimento do comerciante e apreendeu mais de 100 peças de roupas.

Além da condenação pelo crime de obstrução de justiça, em janeiro deste ano, o ex-delegado também é acusado de abuso de autoridade, denunciação caluniosa e fraude processual.