Homens mortos em bar ao serem confundidos com milicianos estavam realizando um amigo oculto

Vítimas de um ataque a tiros em um bar, após serem confundidos com milicianos, estavam realizando um amigo oculto antes do crime, em Nova Iguaçu. Os atingidos Vitor Enoque permanece internado com estado de saúde estável, enquanto Rodrigo Andrade recebeu alta neste domingo (15). O crime deixou três pessoas mortas.

No total, cinco pessoas foram atingidas pelos disparos. Do grupo, três pessoas não resistiram aos ferimentos. Vitor Enoque Barbosa da Silva, de 24 anos, um atingido, foi encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde foi atendido e permanece internado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Vítor apresenta estado de saúde estável.



A emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu, realizou exames em Rodrigo Andrade Vieira da Silva, de 35 anos, e depois de passar por reavaliação médica foi liberado da unidade de saúde neste domingo (15).

Por meio de nota oficial a Polícia Civil, alegou que "a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as mortes de Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos. Na ação criminosa, outros dois homens ficaram feridos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".

Relembre o caso

O ataque ocorreu na noite deste sábado (14). De acordo com testemunhas, os criminosos confundiram o grupo de amigos com milicianos da região, que minutos antes do ataque deixaram o estabelecimento.

Segundo informações repassadas por clientes do bar Point do Churrasco, três indivíduos envolvidos com a milícia da área, estavam no estabelecimento, na esquina das ruas Manoel da Silva Pereira e Jasmins. Entretanto, os homens saíram do bar minutos antes do ocorrido.

Após alguns minutos, o grupo de amigos chegou ao bar e ocuparam a mesa onde os milicianos estavam. Logo em seguida, homens armados efetuaram os disparos em direção às vítimas.

Momentos antes do ataque, o grupo tirou uma foto onde mostra os três mortos ao lado dos amigos no festejo de natal. As vítimas fatais, são Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, que fazia parte da Marinha do Brasil; Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, que trabalhava como montador nos estúdios da Rede Globo e Rodrigo Assis da Silva, de 30 anos, chamado pelos amigos de Jacaré.

Na foto, o homem no canto superior esquerdo, de camisa azul clara, é Rodrigo. Jhonatha está com a camisa do Flamengo. Já o homem de blusa vermelha é Leanderson.

Testemunhas apontam que os atiradores seriam traficantes que travam uma guerra com a milícia pela liderança da região.