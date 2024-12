Disque Denuncia pede informações sobre o paradeiro de Rayane Lima

Disque Denúncia pede informações sobre a localização da criminosa que liderava um trio criminoso no golpe da “falsa garota de programa".

O grupo chegou a extorquir mais de 30 vítimas no Rio e chegavam a pedir R$ 3 mil para não expor os alvos nas redes sociais.

Leia também:

Larissa Manoela aproveita praia de Niterói

Após alta hospitalar, Lula diz que está tranquilo e vai se cuidar

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, neste domingo (15), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 17ª DP (São Cristóvão), a fim de obter informações que levem à localização e prisão, da criminosa, foragida da Justiça, Rayene Carla Reis Lima, de 28 anos. Ela foi identificada como líder da quadrilha responsável por extorquir mais de 30 vítimas em um golpe com uma falsa garota de programa.

O esquema tinha Rayene como peça principal, segundo investigações da 17ª DP. A influenciadora se apresentava às vítimas como administradora de garotas de programa. As vítimas procuravam os serviços da 'falsa prostituta' e conversava com Rayene apenas virtualmente, sem sequer chegar nos "finalmentes". Os golpistas conversavam com os alvos, pediam fotos de partes íntimas e pegavam seus dados pessoais. No dia seguinte, eles se passavam por milicianos e cobravam pelo suposto programa da noite anterior, ameaçando os 'clientes' de morte.

Segundo os investigadores, pelo menos 30 pessoas sofreram com o golpe. Os suspeitos chegavam a pedir entre R$ 600 e R$ 3.5 mil para não expor as vítimas nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (13), policiais da 17ª DP, liderados pela Delegada Draª Márcia Beck, prenderam o irmão de Rayne, Ryan Carlos Reis Lima e Sarah Santos Borges, que faziam parte da quadrilha.

Contra Rayene Carla, consta um mandado de prisão, expedido pela 40ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Extorsão.

Assim, a 17ª DP, pede o apoio da população para denunciar a localização da foragida da Justiça, através do Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido