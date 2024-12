Polícia prende miliciano suspeito de matar jovem que recusou sua investida amorosa

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam neste domingo (15), Rômulo da Rocha Brito, conhecido como Coruja. Ele é suspeito de matar a jovem Raquel Portugal de Azevedo Silva, de 16 anos, que teria se negado a namorar com ele.

O crime aconteceu na última quarta-feira (11), na localidade do Areal, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, durante a fuga, Rômulo também teria matado o próprio tio e seu cachorro.

O suspeito foi preso na área rural de Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, Rômulo matou Raquel porque a jovem não queria manter um relacionamento amoroso com ele.

Na sequência, o suspeito fugiu para a Baixada Fluminense e tentou se abrigar em um sítio da família em Queimados. Ainda segundo os investigadores, os familiares se recusaram a dar cobertura e ele atirou várias vezes contra o tio, Eduardo de Resende, de 44 anos, que morreu no local.

Rômulo ainda teria incendiado a casa da família e fugido a pé. Ainda na fuga, o suspeito atirou contra um cachorro de um vizinho do tio dele, que não resistiu aos ferimentos.