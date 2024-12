Homens confundidos com milicianos são baleados e mortos em bar na Baixada Fluminense

Quatro homens que frequentavam um bar no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram baleados e mortos no local, na noite do último sábado (14). Segundo testemunhas, o grupo foi confundido com milicianos da região que deixaram o estabelecimento momentos antes do ataque.

Ainda de acordo com clientes do bar, três homens ligados a milícia que controla a localidade estavam sentados no bar, na esquina das ruas Manoel da Silva Pereira e Jasmins. O trio resolveu ir embora do estabelecimento minutos antes do ataque.

Pouco tempo depois, as vítimas chegaram e se sentaram na mesma mesa que o trio de milicianos estava. Em seguida, homens armados passaram atirando na direção do grupo.

Ainda de acordo com as primeiras informações, os atiradores seriam traficantes que disputam com a milícia local o controle da área.

As vítimas foram identificadas como Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, integrante da Marinha do Brasil, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, montador que trabalhava nos estúdios Globo, Vitor Enoque Barbosa da Silva, de 24 anos, Rodrigo Assis da Silva Junior, conhecido como Jacaré.