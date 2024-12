Polícia prende acusado de matar jovem a tiros em bar na Praia das Pedrinhas, SG

A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) cumpriu um mandado de prisão preventiva, no último sábado (14), em Alcântara, contra Keitty Teixeira da Veiga. O criminoso é acusado de assassinar Breno Silva dos Santos, de 22 anos.

O crime, que ocorreu no dia 9 de junho deste ano, no Recanto Pedrinhas Bar e Restaurante, foi motivado por ciúmes.

Segundo as investigações, a discussão entre Keitty e Breno aconteceu dentro do estabelecimento comercial que pertencia à esposa do acusado. Keitty teria sacado uma arma e atirado contra Breno, atingindo sua cabeça. Ele fugiu logo após o crime.

Breno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebeu atendimento no Centro de Trauma. Porém, após dez dias internado, a direção do hospital confirmou a morte cerebral do jovem.

Keitty foi levado para a DHNSG, onde permanece à disposição da Justiça. Ele irá responder por homicídio qualificado.